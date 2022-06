Ο Τζόρνταν Πουλ αποτέλεσε ζωτικό κομμάτι της επιτυχίας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και οι πρωταθλητές θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν.

Ένα από τα... αγκάθια της φετινής off season των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μπορεί να αποδειχτεί τόσο... απαλό. Ο Τζόρνταν Πουλ θέλει να μείνει και οι Γουόριορς θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια για μία ακόμη σεζόν (2022-2023), ωστόσο οι πρωταθλητές θέλουν να του προσφέρουν επέκταση. Αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει από τα τέσσερα χρόνια και τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Μία κίνηση που θα εκτοξεύσει το salary cap και το φόρο πολυτελείας για την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

Τη φετινή σεζόν, ο Πουλ μέτρησε 18.5 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4 ασιστ σε 76 αγώνες κανονικής διάρκειας με τους Γουόριορς.

