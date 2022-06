Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι. Η σεζόν 2022-23 θα τον βρει ξανά στο πλευρό του αδερφού του, Γιάννη.

Ο 30χρονος φόργουορντ προετοιμάζεται πια για τη τέταρτη σεζόν του με τους Μπακς. Κι αυτό διότι ο σύλλογος του Μιλγουόκι ενεργοποίησε και τυπικά την option ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του. Οι απολαβές του για τη σεζόν 2022-23 αγγίζουν τα 1.88 εκατ. δολάρια.

Ο διεθνής αθλητής (2.01μ.) μέτρησε 3.6 πόντους και 2.1 ριμπάουντ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε σε 48 αγώνες της κανονικής περιόδου, ενώ έπαιξε κι 8 φορές στην post-season.

O Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στους Μπακς από το 2019 και φυσικά ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα τον Ιούλιο του 2021 στους τελικούς με τους Σανς.

Sources: Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo has exercised his $1.88 million player option for the 2022-23 season, @hoopshype has learned.