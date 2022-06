Η νέα σεζόν επιβάλλει και νέα φανέλα. Όχι μόνο για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά για όλες τις ομάδες του ΝΒΑ. Αυτή για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο διαθέτει μία γνωστή... πινελιά.

Το ελάφι των Μιλγουόκι Μπακς πρόκειται να δεχτεί μία γερή... πινελιά από έντονα χρώματα. Μέσα στο μαύρο της νέας φανέλας για τη σεζόν 2022-2023 θα υπάρχει μία γερή δόση από έντονα χρώματα.

Σαν αυτά που έφεραν για πρώτη φορά στο ΝΒΑ οι Μαϊάμι Χιτ και αποτέλεσαν έμπνευση από το logo της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Miami Vice».

Σύμφωνα με τις καθιερωμένες... διαρροές των νέων φανελών, η City εμφάνιση των Μπακς θα είναι επηρεασμένη από το Miami Vice.

FIRST LOOK: An exclusive for KXCN, The Milwaukee Bucks ‘City’ Edition jerseys for the 2022-2023 season have leaked. A Milwaukee Vice theme it appears. pic.twitter.com/SRL5SPs5Ch