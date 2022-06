Φόβο και τρόμο προκαλεί ο Στεφ Κάρι στο πρώτο δωδεκάλεπτο του Game 1 των NBA Finals με τους Σέλτικς έχοντας σκοράρει 21 πόντους με ρεκόρ και 6 τρίποντα!

Οι τελικοί του ΝΒΑ είναι εδώ όπως και ο καλός Στεφ Κάρι! Στο Game 1 απέναντι στους Σέλτικς στο Chase Center ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μοιάζει... σεληνιασμένος και απόλυτα συνδεδεμένος με το καλάθι του αντιπάλου του.

Χρειάστηκε μόλις ένα δωδεκάλεπτο για να... αναγκάσει τη Λίγκα να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ. Ποιο; Τα περισσότερα τρίποντα σε μία περίοδο σε τελικούς, αφού ευστόχησε σε 6 από τις 8 προσπάθειες που είχε από τα 7.25μ., έφτασε τους 21 πόντους και ξεσήκωσε το κοινό στις εξέδρες.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σταματήσει στα 5 τρίποντα και ο Κάρι το μοιραζόταν με τους Ρέι Άλεν και Κένι Σμιθ! Για την ιστορία... όλη η σύνθεση των Σέλτικς είχε ευστοχήσει σε συνολικά 5 τρίποντα στο πρώτο δωδεκάλεπτο της πρεμιέρας των τελικών.

Stephen Curry made 6 threes in the first quarter, setting the record for the most in any quarter of an NBA Finals game.



Steph has made 5+ threes in a quarter 3 times in his Finals career. All other players in NBA history have combined to do it twice (Ray Allen and Kenny Smith). pic.twitter.com/glcFYulXZP