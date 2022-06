Πρόταση 2+ δις δολαρίων κατέθεσε ο ιδρυτής της Nike μαζί με τον συνιδιοκτήτη των Ντότζερς (baseball) για την αγορά των Μπλέιζερς.

Πάμε για αλλαγή σελίδας στους Μπλέιζερς. Ο ιδρυτής της Nike, Φιλ Νάιτ και ο συνιδιοκτήτης των Ντότζερς, Άλαν Σμολίνσκι κατέθεσαν πρόταση 2+ δις δολαρίων για την αγορά των Μπλέιζερς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι. Οι συζητήσεις συνεxίζονται με τον ιδιοκτήτη του Πόρτλαντ, τον Πολ Άλεν.

Επιθυμία του Φιλ Νάιτ είναι να κρατήσει τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ και να μην αλλάξει πόλη και έδρα η ομάδα. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας τις επόμενες μέρες.

Oι Μπλέιζερς είναι σε καθεστώς rebuild και ο μοναδικός που έμεινε φέτος ήταν ο σταρ τους, Ντέιμιαν Λίλαρντ, όμως ήδη υπάρχουν σενάρια πως ο Dame θα αποχωρήσει από την ομάδα τη νέα σεζόν.

