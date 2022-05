Αντετοκούνμπο: «Αρνούμαι να θεωρώ τα πράγματα δεδομένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχτηκε φέτος στην All-NBA First Team και την NBA All-Defensive First Team, εξηγώντας πως τίποτα δεν πρέπει να λογίζεται ως δεδομένο.

Το εμπόδιο των Σέλτικς στα ημιτελικά της Ανατολής αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Μπακς που αποκλείστηκαν στο Game 7 της σειράς με τους «Κέλτες» κι έτσι έχασαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Greek Freak μέτρησε φέτος 29.9 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μ.ό., σαρώνοντας στην σχετική ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ ενώ επιλέχτηκε για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν και στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της λίγκας.

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί παράλληλα μέλος της All-Time NBA European First Team μαζί με τους Ντιρκ Νοβίτσκι, Πάου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ και Λούκα Ντόντσιτς σχολίασε τις φετινές διακρίσεις του, εξηγώντας πως «αρνούμαι να θεωρώ τα πράγματα δεδομένα».

I refuse to take things for granted 🙏🏽 pic.twitter.com/Xewk7c6H3N