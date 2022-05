Μπάτλερ: «Βάλτε πρόστιμο στον Λόουρι, μόνο σε εμένα βάζετε όλη την ώρα»! (vid)

Ο Κάιλ Λόουρι κλήθηκε να σχολιάσει τη μυθική εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ στη Βοστόνη, χρησιμοποιώντας μια... κακή λέξη και ζητώντας από τη λίγκα να μην των τιμωρήσει.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ποδοπάτησε τους Σέλτικς στο TD Garden, πραγματοποιώντας μυθική εμφάνιση στο Game 6 της σειράς των τελικών της Ανατολής και σκοράροντας 47 πόντους με 11/11 βολές, 12/21 δίποντα, 4/8 τρίποντα, επίδοση που συνιστά career playoff high για τον ηγέτη του Μαϊάμι.

Πλέον η πρόκριση στους NBA Finals όπου περιμένουν οι Ουόριορς θα κριθεί σε Game 7 ενώ ο Πι Τζέι Τάκερ δεν ξέχασε την πρόβλεψη του Ντρέιμοντ Γκριν που ήθελε τους Σέλτικς στους Τελικούς, ευχαριστώντας τον δημόσια.

Ο Μπάτλερ ήταν οδοστρωτήρας στη Βοστόνη και ο Κάιλ Λόουρι κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του συμπαίκτη του: «Ήταν γαμ...α απίστευτος! Λάθος μου! Λάθος μου! Μην μου βάλετε πρόστιμο, το έκανα κατά λάθος, ορκίζομαι»! Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Μπάτλερ: «Βάλτε του πρόσιμο! Μόνο σε εμένα βάζετε όλη την ώρα».

