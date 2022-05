Τον... ήλιο της Ελλάδας απολαμβάνει ο σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κλιντ Καπέλα.

Τουρισμό στην Αθήνα κάνει ο Κλιντ Καπέλα μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο ΝΒΑ με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο Ελβετός σέντερ δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό του για την Ελλάδα γράφοντας στα social media «ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος για να βάζεις όρια στον εαυτό σου».

Και αυτός ο εντυπωσιασμός αποτυπώθηκε και από τις φωτογραφίες που «ανέβασε». Φέτος είχε κατά μέσο όρο 11.1 πόντους, 11.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.3 μπλοκ σε 74 ματς της κανονικής περιόδου.

The world is too big to limit yourself 🇬🇷 ☀️ pic.twitter.com/jn8mVOSttG