Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν... μάσησε τα λόγια του και ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τους τελικούς στην Ανατολή μεταξύ των Σέλτικς και των Χιτ.

Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ρωτήθηκε από τον Σακίλ Ο' Νιλ με ποια ομάδα θα ήθελε να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους NBA Finals.

Εκείνος όχι μόνο δεν απάντησε διπλωματικά, αλλά έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στους Κέλτες: «Δεν θα σου πω με ποια ομάδα θα ήθελα να παίξουμε, αλλά θα σου πω με ποια ομάδα θα παίξουμε. Και αυτή η ομάδα είναι οι Μπόστον Σέλτικς» ήταν η απάντηση του Γκριν, με τον Σακίλ να τον... αποθεώνει λέγοντας: «Ναι, αυτός είναι ο Ντρέιμοντ που ξέρω!»

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ουόριορς επικράτησαν των Μάβερικς στο Game 5 με 120-110 και πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ, ενώ στο άλλο ζευγάρι το σκορ είναι 3-2 υπέρ των Σέλτικς οι οποίοι με τη σειρά τους θέλουν άλλη μια νίκη για να βρεθούν απέναντι τους Ουόριορς.

"We're gonna play Boston" 👀@Money23Green on who the Warriors will face in the NBA Finals | @Kia pic.twitter.com/XpRiMwOaZf