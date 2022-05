Ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, Κεμ Μπιρτς υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο.

Ο Κεμ Μπιρτς, σέντερ των Τορόντο Ράπτορς και του Ολυμπιακού, τη σεζόν 2016-2017, υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατό του.

Ο Καναδός έπρεπε να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να καθαρίσει κάποια κομμάτια που είχαν μείνει στο γόνατό του. Σύμφωνα με τους Ράπτορς θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Ο Μπιρτς αγωνίστηκε σε 55 αγώνες του Τορόντο, με 18 λεπτά συμμετοχής σε μέσο όρο, μετρώντας 4.5 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στον τελικό της EuroLeague, στην ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 80-64. Σε αυτόν ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 14 πόντους.

