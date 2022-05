Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ έχοντας συγκεντρώσει το απόλυτο στην εν λόγω ψηφοφορία.

Μόνιμη θέση στην All NBA First Team έχει «κλειδώσει» ο Έλληνας σούπερ σταρ τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

Από το 2019, όταν και κατέκτησε το πρώτο MVP της καριέρας του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωρίζει την καθολική αναγνώριση απ' όλον τον κόσμο του ΝΒΑ.

Και αυτό φαίνεται από ένα και μόνο στατιστικό. Δεν είναι τόσο ότι ψηφίζεται σταθερά για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, αλλά ότι ότι ψηφίζεται με το... απόλυτο των ψήφων!

Όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος συγκέντρωσε το 100/100 όσον αφορά τις επιλογές για την καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ. Αυτός και κανείς άλλος!

Giannis All-NBA First Team votes in the last 4 seasons 2018-19: 100/100 2019-20: 100/100 2020-21: 100/100 2021-22: 100/100 Best. Player. On. Earth. pic.twitter.com/FUoQOpj13b

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season.



More ➡️ https://t.co/nzFuNn37iT



Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o