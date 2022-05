Ο Τζουάν Χάουαρντ αρνήθηκε να μπει σε συζητήσει με τους Λέικερς για τη θέση του head coach.

Οι Λέικερς ψάχνουν τον νέο προπονητή τους μετά την απομάκρυνση του Φρανκ Βόγκελ και συνεχίζουν την έρευνα, θέλοντας να κλείσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι στον προγραμματισμό τους. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι λιμνάνθρωποι χτύπησαν την πόρτα του προπονητή του Michigan, Τζουάν Χάουαρντ, όμως εκείνος αρνήθηκε να μπεισε συζητήσεις μαζί τους.

Ο Χάουαρντ έπαιξε στο παρελθόν στο Michigan με τον GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, αλλά και με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Μαϊάμι. Οι Σέλτικς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον πριν ένα χρόνο πριν καταλήξουν στον Άιμε Ουντόκα.

O 49χρονος ήταν assistant στο Μαϊάμι από το 2013 μέχρι και το 2019 στο πλάι του Έρικ Σποέλστρα, ενώ κατέκτησε τα πρωταθλήμα του 2012 και του 2013 με την παρέα των ΛεΜπρόν, Ουέιντ και Μπος.

ESPN Sources: Michigan coach Juwan Howard recently declined a Los Angeles Lakers overture on the franchise’s head coaching job. Howard is coaching his two sons — Jace and Jett — in Ann Arbor.