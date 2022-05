Ο Άντριου Ουίγκινς αναμένεται να παίξει στο Game 3 των Ουόριορς με τους Μάβερικς (04:00).

O παίκτης των Ουόριορς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και ήταν αμφίβολος για το τρίτο παιχνίδι των τελικών Δύσης μεταξύ Ουόριορς και Μάβερικς στο Ντάλας. Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Στιβ Κερ θα μπορέσει να ενισχύσει τους... πολεμιστές στο κρίσιμο Game 3. Το Γκόλντεν Στείτ θα ψάξει το break για να κάνει το 3-0 και να αγκαλιάσει την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετα το το 2019, τότε που είχε ηττηθεί από τους Ράπτορς του Λέοναρντ.

Ο Ουίγκινς δίνει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Κερ, μετρώντας 17.5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα κατά μέσο όρο στη σειρά κόντρα στους Μάβερικς, ενώ σουτάρει με 48.8% στο τρίποντα, αλλά και 41.4% εντός παιδιάς.

Game 1: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς 112-87

Game 2: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς 126-117

Game 3: Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (23/5, 04:00)

Game 4: Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (25/5, 04:00)

*Game 5: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς (27/5, 04:00)

*Game 6: Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (29/5, 04:00)

*Game 7: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ντάλας Μάβερικς (31/5, 03:00)

*αν χρειαστεί

