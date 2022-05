Παραλίγο να ανάψουν τα αίματα στο δεύτερο ματς των Ουόριορς με τους Μάβερικς.

Με ηγέτη τον Στεφ Κάρι οι Ουόριορς επέστρεψαν από το -19 και τελικά επικράτησαν με 126-117, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών Δύσης. Οι... πολεμιστές έκαναν τη μεγαλη ανατροπή σε ένα ματς που δεν έλειψε η ένταση όπως ήταν φυσικό, αφού διακυβεύονται πολλά.

Σε μια ανύποπτη φάση που ο Λι πήγε να παίξει άμυνα στο σουτ του Μπέρτανς, προσγειώθηκε στο παρκε και μόλις πήγε να φύγει το πόδι του σκάλωσε σε εκείνου του Λετονού. Έπεσε στο παρκέ με αποτέλεσμα να σηκωθεί με απειλητικές διαθέσεις προς τον αντίπαλο του, όμως οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και απέτρεψαν τα χειρότερα, με τον Μπέρτανς να σκάει ένα ειρωνικό γέλιο στον αντίπαλο του. Πάντως ο Μπέρτανς δεν δείχνει να έχει κάνει κάτι που να προκαλεί την πτώση του Λι. Μάλλον ο παίκτης των Ουόριορς το τράβηξε λίγο παραπάνω.

Δείτε τη φάση

Things getting chippy after the Bertans triple 👀 pic.twitter.com/ggaKb6QWpu