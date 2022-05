Σμαρτ και Χόρφορντ άλλαξαν την ψυχολογία και την λειτουργεία των Σέλτικς στο Game 2 κόντρα στους Χιτ.

Στο πρώτο ματς των τελικών Ανατολής οι Μάρκους Σμαρτ και Αλ Χόρφορντ δεν αγωνίστηκαν, με τους Χιτ να κάνει το 1-0 στη σειρά. Όμως το Game 2 ήταν μια άλλη ιστορία, με τους Κέλτες να παιρνούν με ένα σαρωτικό break από το Μαϊάμι για το 1-1, έχοντας Σμαρτ και Χόρφορντ κανονικά στο παρκέ.

Οι δύο πολύτιμες μονάδες της Βοστώνης άλλαξαν το τσιπάκι για την ομάδα του Ουντόκα, την έκαναν πιο σκληρή στην άμυνα, της έφτιαξαν την ψυχολογία και έδωσαν πολλές λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Δομινικανός σέντερ κράτησε στο 2/9 σουτ τους αντιπάλους που μάρκαρε σαν πρώτος αμυντικός, ενώ ο αμυντικός της σεζόν είχε 12 ασίστ με την ομάδα του να έχει 12/15 σουτ μετά από πάσα του. Επίσης οι αντίπαλοι του σούταραν με 3/11, δείχνοντας πως δεν μπορείς να του ξεφύγεις με τίποτα.

Οι Σέλτικς νικούσαν με 70-45 στο ημίχρονο και οι 25 πόντοι είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία τους στα playoffs (εκτός φούσκας του Ορλάντο). Αυτή είναι και η 17η φορά σε postseason που η Βοστώνη βάζει 70 στο ημίχρονο.

Τώρα σχετικά με την στατιστική των δύο, ο Σμαρτ είχε 24 πόντους, 12 ασίστ (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), 9 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Χόρφορντ μέτρησε 10 πόντους με 4/4 σουτ και 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1κλέψιμο και 1 μπλοκ.

