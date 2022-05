Το απογοητευτικό 12% στα τρίποντα κόστισε αρκετά στους Μιλγουόκι Μπακς στο καθοριστικό Game 7 κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Οι Μπακς ηττήθηκαν με 109-81 στη Βοστώνη κι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των playoffs, με τους Σέλτικς να παίρνουν με 4-3 το εισιτήριο για τους τελικούς της Ανατολής.

Πολλά πράγματα δεν λειτούργησαν για τα Ελάφια κι ένα από τα κυριότερα ήταν το μακρινό σουτ. Οι Μπακς τελείωσαν το ματς με μόλις 4/33 τρίποντα, όπερ μεταφράζεται σε 12%!

Πρόκειται για την δεύτερη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών σε αγώνα playoff του NBA, από ομάδα που εκτέλεσε 30 ή περισσότερα τρίποντα κατά την διάρκεια ενός ματς.

