Οι Λέικερς αναζητούν προπονητή για την επόμενη σεζόν και φέρονται να προσέγγισαν τον Σαρλς Λι, ο οποίος είναι assistant coach στο τεχνικό επιτελείο των Μιλγουόκι Μπακς από το 2018.

Ο σύλλογος από το Λος Άντζελες ψάχνει τον επόμενο του προπονητή, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Φρανκ Βόγκελ και καθοδηγήσει την ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Όπως μετέδωσε το The Athletic, μια από τις λύσεις που εξετάζονται από τους Λέικερς είναι ο Σαρλς Λι, συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ στον πάγκο των Μπακς.

Ο κόουτς Λι βρίσκεται στο τεχνικό τιμ των Ελαφιών από το 2018 κι οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι Λέικερς ζήτησαν άδεια για να έχουν μια διερευνητική συνέντευξη μαζί του.

The Lakers have requested permission to interview Milwaukee Bucks assistant Charles Lee for their head coaching job, sources tell @TheAthletic @Stadium.