«Οι Λέικερς θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν trade τον Λεμπρόν Τζέιμς» (vid)

Αβέβαιο το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς; Ο Στίβεν Α. Σμιθ του ESPN έριξε τη... μεγάλη βόμβα!

Πολλά ακούστηκαν, πολλά ειπώθηκαν και αρκετά γράφτηκαν αναφορικά με την κακή πορεία των Λος Άντζελες Λέικερς με αποτέλεσμα να μείνει εκτός playoffs.

Όμως η είδηση, έστω και ως φήμη, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και είναι ικανή να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στους «Λιμνανθρώπους» αφορά το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς!

Συγκεκριμένα, ο γνωστός και δημοσιογράφος του ESPN, Στίβεν Α. Σμιθ, είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «First Take» ότι οι Λος Άντζελες Λέικερς σκέφτονται να κάνουν trade τον βασιλιά του ΝΒΑ! Τι πραγματικά ισχύει και ποια είναι η πραγματικότητα θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Λεμπρόν αγωνίστηκε φέτος σε 56 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και είχε κατά μέσο όρο 30.3 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ, σουτάροντας με 52% εντός παιδιάς, 36% στα τρίποντα και 76% στις βολές.

"Lakers should strongly consider trading LeBron"



— Stephen A. Smith (First Take)#NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/OOZ7sb4nIv