Μάξγουελ: «Ο Ίλον Μασκ πρέπει να αγοράσει το ΝΒΑ και να διώξει τους Τζαζ»!

Η Γιούτα αποχαιρέτησε πρόωρα την postseason και ο Βέρνον Μάξγουελ εξήγησε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι ραγίζει η καρδιά του να βλέπει τους οπαδούς των Τζαζ να απογοητεύονται κάθε χρόνο.

Το εμπόδιο των Ντάλας Μάβερικς στα προημιτελικά της Δύσης αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Γιούτα Τζαζ που αποκλείστηκαν με 4-2 νίκες από τους Τεξανούς, έστω κι αν είχαν την ευκαιρία τους στο φινάλε να στείλουν τη σειρά σε Game 7.

Οι «Μορμόνοι» είχαν την επαναφορά στα 4.3 δευτερόλεπτα με τον δείκτη του σκορ στο 96-98, η μπάλα έφτασε στον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς όμως ο Κροάτης αστόχησε ελεύθερος σε τρίποντο κι έτσι οι Μάβερικς πανηγύρισαν την πρόκριση στα ημιτελικά για πρώτη φορά έπειτα από το 2011.

Τότε δηλαδή που έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής με μπροστάρη τον Ντιρκ Νοβίτσκι και κατέκτησαν το πρωτάθλημα απέναντι στους Χιτ του ΛεΜπρόν, του Ουέιντ και του Μπος.

Όσον αφορά τους Τζαζ, απέτυχαν ξανά στην postseason. Η τελευταία φορά που προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης ήταν το 2006-07, όπου οι Σπερς πέρασαν στους ΝΒΑ Finals με 4-2 νίκες.

Έκτοτε η Γιούτα μέτρησε πέντε αποκλεισμούς στον α' γύρο (2009, 2012, 2019, 2020, 2022) και πέντε στα ημιτελικά (2008, 2010, 2017, 2018, 2021). Έτσι, λοιπόν ο βετεράνος γκαρντ Βέρνον Μάξγουελ δεν άντεξε, βάζοντας στην εξίσωση το νέο αφεντικό του Twitter, Ίλον Μασκ!

Ο δις πρωταθλητής με τους Ρόκετς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ίλον Μασκ πρέπει να αγοράσει το ΝΒΑ και να διώξει τους Τζαζ από τη λίγκα! Όχι επειδή η Αμερική μισεί τη Γιούτα αλλά επειδή με στεναχωρεί να βλέπω τους οπαδούς τους να υποφέρουν κάθε χρόνο»!



Elon Musk should buy the NBA and remove the Jazz franchise from the league. Not because America hates Utah but because it makes me sad to see their fan base heartbroken year after year. 😂