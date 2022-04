O Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια φοβερή εμφάνιση στο Game 4 κόντρα στους Μπουλς, ανέβηκε τρίτος σε μια ξεχωριστή λίστα και κυνηγά τον Λάρι Μπερντ.

Οι Μπακς... έσπασαν την έδρα των Μπουλς για δεύτερη σερί φορά, όντας εξαιρετικοί σε άμυνα και πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν επιβλητικός με 32 πόντους, 17 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 τάπες σε 34'48'' συμμετοχής, έχοντας 11/22 σουτ εντός πεδιάς και 9/12 βολές, δείχνοντας διψασμένος για άλλη μια σπουδαία πορεία στα playoffs.

Με την εμφάνιση που έκανε κατάφερε να... σπάσει την ισοβαθμία με τους Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Ράσελ Ουέστμπρουκ σε μια ξεχωριστή λίστα. Πλέον ο Greek Freak είναι τρίτος στη λίστα των περισσότερων ματς με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στην ιστορία των playoffs. Ο Έλληνας σταρ έφτασε τα 12, τη στιγμή που ο δεύτερος Λάρι Μπερντ βρίσκεται στα 19. Απλησίαστος αυτή τη στιγμή είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που βρίσκεται στην κορυφή με 48.

Ο Γιάννης που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην postseason, θα πρέπει να πατήσει... γκάζι τα επόμενα χρόνια, αν θέλει να πλησιάσει κάποια στιγμή τον ηγέτη των Λέικερς. Πάντως με τη συνέπεια που τον διακρίνει, δεν θα είναι δύσκολο να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των συγκεκριμένων ματς και να κοιτάζει προς τον... Βασιλιά.

