Τζινόμπιλι: «Λατρεύω κάθε λεπτό μετά την απόσυρση μου, αλλά εκτιμώ όλα όσα μου δίδαξε το μπάσκετ»

Συμπληρώθηκαν αισίως τέσσερα χρόνια από την απόσυρση του Μανού Τζινόμπιλι, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να μην ξεχνά τις στιγμές που βίωσε στο μπάσκετ.

Ο εμβληματικός παίκτης των Σπερς και της Εθνικής Αργεντινής δεν ξέχασε την επέτειο της απόσυρσης του από την ενεργό δράση, ούτε φυσικά και την πορεία του στο αγαπημένο του άθλημα. «4 χρόνια από τη μέρα του τελευταίου παιχνιδιού μου. Λατρεύω κάθε λεπτό μετά την απόσυρση μου, αλλά επίσης εκτιμώ όλα όσα μου δίδαξε το μπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο παλαίμαχος Λατινοαμερικάνος.

Θυμίζουμε πως ο Τζινόμπιλι είχε κρεμάσει τα sneakers του στο φινάλε της σεζόν 2017-18, έπειτα από καριέρα 16 ετών με τους Σπερς, καθώς και 4 κατακτήσεις τίτλων στο NBA.

Εξάλλου, ο Τζινόμπιλι πέραν της Αμερικής, είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ευρώπη και δη την Ιταλία, λόγω του περάσματος του από την Βίρτους Μπολόνια (2000-2002).

Το tweet του θρυλικού Αργεντίνου:

🇺🇲4 years since my last game. Loving every minute of retirement but also appreciative of everything 🏀 thought me.

🇦🇷4 añitos desde mi último partido! Disfrutando mucho de mi presente y al mismo tiempo super agradecido de las enseñanzas que me dejó la 🏀. pic.twitter.com/tGR4SAHsxy