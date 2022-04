Άσχημα τα νέα για τους Μπακς όσον αφορά τον τραυματισμό του Κρις Μίντλετον, αφού οι πρώτες ενδείξεις «μιλούν» για ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο. «Σκιές» στην επιστροφή του.

Πέρα από την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μπουλς στο Game 2 με 114-110, τα «ελάφια» είδαν τον Κρις Μίντλετον να αποχωρεί από το ματς κουτσαίνοντας μόλις 4 λεπτά πριν την λήξη.

Φυσικά το ενδιαφέρον τους στρέφεται άμεσα εκεί, αφού ο Μίντλετον αποτελεί βασικότατο κρίκο στην ομάδα. Παρόλα αυτά, οι πρώτες πληροφορίες δεν είναι ενθαρρυντικές.

Φαίνεται πως ο Μίντλετον υπέστη ζημιά στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο με το διάστημα απουσίας του να μην μπορεί να εκτιμηθεί. Θα ακολουθήσουν εξετάσεις οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ωστόσο δεν αποκλείεται να χάσει ακόμη και ολόκληρη την σειρά των playoffs με τους Μπουλς.

Middleton’s MRI on Thursday will give a clearer indication of the severity of the MCL sprain and a possible timeline on a return. https://t.co/k03dNwwl2s