Oι Χιτ έδειξαν κόντρα στους Χοκς και τον Γιανγκ γιατί φέτος ίσως να είναι η χρονιά τους.

Δεν είναι κοινό μυστικό πως οι Χιτ είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Τερμάτισαν πρώτοι στην Ανατολή, ενώ το ροστερ τους φέτος είναι για μεγάλα πράγματα.

Μπήκαν στο Game 1 αγριεμένοι και έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από τα πρώτα λεπτά, όταν ο Τζίμι Μπάτλερ άρπαξε τον Τρέι Γιανγκ και του έδειξε πως θα υποφέρει σε όλο το ματς. Και έτσι έγινε.

