Κερ: «Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι Hall of Famer» (vids)

Οι Ουόριορς άνοιξαν λογαριασμό στη σειρά με τους Νάγκετς και ο Στιβ Κερ κλήθηκε να σχολιάσει τις επιδόσεις του Ντρέιμοντ Γκριν, χαρακτηρίζοντάς τον ως Hall of Famer.

Η αναμέτρηση με τους Νάγκετς τα ξημερώματα της Κυριακής 17/4 στο Chase Center ήταν ιδιαίτερη για τους Ουόριορς, από τη στιγμή που οι Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν, Αντρέ Ιγκουαντάλα και Κλέι Τόμπσον αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί φέτος.

Έτσι, το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 123-107 παρά τις προσπάθειες του Νίκολα Γιόκιτς, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Δύσης και ακολούθως ο Στιβ Κερ ρωτήθηκε για τον Ντρέιμοντ Γκριν.

«Ο Ντρέιμοντ είναι Hall of Famer. Έχει κατακτήσει δυο φορές το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ξέρω πόσες φορές έχει παίξει σε All-Star Game ή έχει μπει στις αμυντικές πεντάδες. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στη λίγκα και απόψε το έδειξε ξανά» ανέφερε σχετικά.

Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Κλέι Τόμπσον, ο οποίος επέστρεψε υγιής σε αγώνα playoffs για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον συμπαίκτη του ως τον καλύτερο αμυντικό στον κόσμο.

Παρεμπιπτόντως, ο Γκριν τελείωσε το ματς με 12 πόντους (1/1 βολ., 4/5 δίπ., 1/2 τρίπ.), 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ στα 29' που έμεινε στο παρκέ. Φέτος ο έμπειρος φόργουορντ μετράει 7.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους «Πολεμιστές» που άρχισαν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην postseason.

