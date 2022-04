Ιγκουοντάλα για Χόλιντεϊ: «Ο κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ, στην άμυνα είναι ό,τι οι Κάρι-Ντουράντ στην επίθεση»

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα αποθέωσε τον Τζρου Χόλιντεϊ για την άμυνα του.

Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με τους Ουόριορς (MVP , αποτελεί έναν εκ των πιο χρήσιμων παικτών στη λίγκα και ξέρει καλά τα κατατόπια στο ΝΒΑ. Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα... έβγαλε το καπέλο στον Τζρου Χόλιντεϊ αναφέροντας πως είναι ο κορυφαίος αμυντικός στο ΝΒΑ. Μάλιστα έβαλε στην... εξίσωση τον Στεφ Κάρι και τον Κέβιν Ντουράντ.

«Είναι ο κορυφαίος αμυντικός στο ΝΒΑ και ένας από τους καλύτερους ever. Σίγουρα ο κορυφαίος της γενιάς του. Είναι στην άμυνα ό,τι οι Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ στην επίθεση», ήταν τα λόγια του περιφερειακού των Ουόριορς για άλλους δύο παικταράδες που γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξη τους στο Γκόλντεν Στέιτ.

Φέτος ο Χόλιντεϊ μετρά 18.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, ενώ κλέβει 1.6 μπάλες ανά παιχνίδι. Θα ψάξει στα playoffs το δεύτερο συνεχόμενο δαχτυλίδι του με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Xόλιντεϊ και Ιγκουοντάλα συνεργάστηκαν στους Σίξερς από το 2009 μέχρι και το 2012, τότε που ο Iggy έφυγε για τους Ουόριορς.

“He’s the best defender in the league, one of the best defenders I’ve ever seen, and the best defender of his time,”



- Andre Iguodala on Jrue Holiday

(Via @TheAthleticNBA ) pic.twitter.com/Td5A7fPTHZ