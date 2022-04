Το NBA αποκάλυψε το λογότυπο των τελικών του Ιουνίου για το 2022, στο οποίο έκανε την επανεμφάνισή του το τρόπαιο μετά το 2017.

Το τρόπαιο του Larry O'Brien εμφανίζεται ξανά στο λογότυπο των NBA Finals για το 2022. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Μετά και την κινητοποίηση του κόσμου με την αφαίρεσή του από το 2017.

Η λίγκα θέλησε να παρουσιάσει το βραβείο για το οποίο θα αγωνιστούν οι «διεκδικητές» του Ιουνίου με τον Σαμς Τσαράνια, δημοσιογράφο του «The Athletic» να προχωρά σε ανάρτηση και να το σχολιάζει!

NBA unveils logo for the 2022 Finals, bringing back the old script font: pic.twitter.com/rFR9enBKHw