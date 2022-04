Ο Μόντι Ουίλιαμς πήρε για δεύτερη σερί σεζόν την... ψήφο εμπιστοσύνης από τον Σύνδεσμο Προπονητών του ΝΒΑ που τον ανέδειξαν κορυφαίο τεχνικό για φέτος.

Ο Μόντι Ουίλιαμς είναι εκείνος που οδήγησε τους Φοίνιξ Σανς τόσο στους περσινούς τελικούς της Λίγκας, όσο και στην πιο... πετυχημένη πορεία του franchise καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ με τις εφετινές 64 νίκες που σημείωσαν!

Ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοί του θέλησαν να τον επιβραβεύσουν, δίνοντάς του ξανά τον τίτλο του κορυφαίου. Το βραβείο Michael H. Goldbert για την προσφορά του στους πάγκους του ΝΒΑ.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η επίσημη ανάδειξη του καλύτερου προπονητή για την σεζόν 2021/22, αφού τα αποτελέσματα αυτής θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των playoffs με την ψηφοφορία να έρχεται από τα media.

BREAKING: Phoenix Suns’ Monty Williams has been voted the National Basketball Coaches Association’s Coach of the Year for the second consecutive year.



NOTE: This is not the actual award, but the NBCA’s award.