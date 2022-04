Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Γιόκιτς έλαβαν το τελευταίο βραβείο του μήνα για την κανονική περίοδο του ΝΒΑ.

Η μπασκετική κόντρα που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Νίκολα Γιόκιτς αυτή τη φορά δεν είχε νικητή. Η ανάδειξή τους σε καλύτερους παίκτες για τον Μάρτιο και τις δέκα ημέρες του Απριλίου μοιάζει με μία ισοπαλία που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Οι δύο παίκτες ερίζουν και για το φετινό βραβείο του MVP, ωστόσο μέχρι να γίνει γνωστό ποιος θα πάρει στα χέρια του το αγαλματάκι, θα πρέπει να συμβιβαστούν με μία μικρότερη διάκριση.

Ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε ρεκόρ 14-6 στο φινάλε της κανονικής περιόδου, έχοντας 31.5 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

Ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς, ο εν ενεργεία MVP, είδε τους Ντένβερ Νάγκετς να έχουν ρεκόρ 12-6 και τον ίδιο να μετράει 31.6 πόντους, 13.7 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ.

Πάντως, από τις αρχές Μαρτίου ο Giannis δεν έβαλε κανένα τίτλο για τον παίκτη της εβδομάδας (στην Ανατολή) με τον Τζέισον Τέιτουμ να λαμβάνει το ίδιο βραβείο τρεις φορές. Αντίστοιχα, στη Δύση, ο Γιόκιτς αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας μία φορά, με τους Λούκα Ντόντσιτς και Καρλ Άντονι Τάουνς να επικρατούν από δύο φορές.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in March and April. pic.twitter.com/SqjDu2bDIb