Ο Νίκολα Γιόκιτς που εύκολα μπαίνει σε κουβέντα για την κορυφαία 5άδα της φετινής σεζόν στο NBA κατέβασε τα περισσότερα ριμπάουντ, με τον Γκομπέρ να είναι πρώτος στα rebounds per game. Που κατατάσσεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι Τζαζ είδαν τον Γκομπέρ φέτος να κλείνει την αγωνιστική περίοδο του μαγικού κόσμου του NBA με 14,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, καταγράφοντας 13 στο τελευταίο ματς απέναντι στους Μπλέιζερς, μαζί με τους 18 πόντους και τα 2 μπλοκ. Ξεχωρίζοντας γι' ακόμα μια φορά, οδήγησε την ομάδα της Γιούτα με μειονέκτημα έδρας στα Playoffs απέναντι στους Μάβερικς, στο Ντάλας.

Δεύτερος στην κορυφαία 5άδα των παικτών με τα περισσότερα rebounds per game αναδείχθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς. Ο αστέρας του Ντένβερ έγινε πρόσφατα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 2.000 πόντους, 1.000 ριμπάουντ και 500 ασίστ σε μια σεζόν, ενώ, κατέβαζε 13,8 ριμπάουντ ανά ματς. Ωστόσο, στο σύνολο των ριμπάουντ ο Σέρβος μέτρησε 1.019 και ήταν κορυφαίος, έναντι των 955 του Γκομπέρ.

Έπειτα στη λίστα rebounds per game ακολουθούν οι Ντομάντας Σαμπόνις (12,1 για τους Σακραμέντο Κινγκς), ο Κλιντ Κάπελα (11,9 για τους Ατλάντα Χοκς) και ο Τζόελ Εμπίντ (11,7 για τους Φιλαντέλφια 76ερς).

Ο Ντράμοντ στο Μπρούκλιν και ο Σαμπόνις στο Σακραμέντο μπορούν να υπερηφανεύονται για το γεγονός πως ήταν οι κορυφαίοι σε ριμπάουντ σε ένα ματς, μετρώντας από 25, ενώ στα 23 είχε σταματήσει σε παιχνίδι ο Κλιντ Κάπελα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα των Forwards για τις φορές που κατέβασε το ριμπάουντ για τους Πρωταθλητές, Μπακς. Ο Greek Freak με επίδοση 11,6 ανά παιχνίδι για τα «ελάφια», βρέθηκε πίσω από τον Σαμπόνις των 12,1 και τον Εμπίντ των 11,7.

Συνολικά, ωστόσο, κατετάγη στην 7η θέση με 778, βλέποντας από πάνω του στα 796 τον Τζόελ Εμπίντ.

Rudy Gobert powers the @utahjazz to victory, securing the #5 seed out West! They'll face DAL in the first round of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel.



Juancho Hernangomez: 22 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/uVpgh3Cs1a