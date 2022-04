Τρομερή στιγμή στο Κλίβελαντ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσφέρει ποπ κορν στον διαιτητή του ματς των Μπακς με τους Καβς!

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι εκτός δράσης για λόγους ξεκούρασης. Ο "Giannis" βρέθηκε φυσικά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει στο ματς και περίπου στα μέσα της τρίτη περιόδου, «κέρασε» ποπ κορν τον διαιτητή!

Όπως είναι λογικό, ο ρεφ αρνήθηκε ευγενικά. Το κλίμα ήταν χαλαρό στην αυλαία της Regular Season και οι Μπακς μοιράστηκαν μέσω του Twitter τη συγκεκριμένη στιγμή:

Giannis ready with the mid-game snacks.



He even offers popcorn to the ref. 🤣🍿 pic.twitter.com/sLsKDUeuz4