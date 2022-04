Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο πλατό του TNT καθώς ο Τζαμάλ Κρόφορντ μετά από άστοχο σουτ κομμάτιασε μία από τις κάμερες του πλατό, με τον Σακίλ να τον καρφώνει για την ζημιά του.

Η ομάδα του «Inside the NBA» έπιασε δουλειά και ξεκίνησε τα σουτάκια μέσα στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τζαμάλ Κρόφορντ, Ντουέιν Ουέιντ και Σακίλ Ο'Νιλ ήταν τα βασικά πρόσωπα με τους δύο πρώτους να είναι το κύριο κομμάτι του βίντεο.

Αυτό ξεκινά με τον άλλοτε παίκτων των Χιτ να αστοχεί στην προσπάθειά του με τον Κρόφορντ να ακολουθεί. Το σουτ δεν βρήκε τίποτα άλλο παρά τη στεφάνη και έφυγε από το οπτικό πεδίο. Οι αντιδράσεις όλων, όμως, φανέρωσαν το τί είχε συμβεί...

Η μπάλα αναπήδησε στο πλατό και χτύπησε μία από τις κάμερες που βρίσκονταν τριγύρω, το οποίο...διαλύθηκε σε κομμάτια.

Ο Ουέιντ από εκεί που πανηγύριζε για το χαμένο σουτ άλλαξε έκφραση σε δευτερόλεπτα παίρνοντας ύφος σοκ με ένα μικρό «γελάκι», ενώ ο Σακίλ που βρισκόταν πιο κοντά από όλους στο σημείο... κάρφωσε τον φταίχτη δείχνοντας προς την μεριά του Κρόφορντ.

Δείτε την ξεκαρδιστική στιγμή στο πλατό:

The crew had a shootout and @JCrossover broke one of the cameras 😬 pic.twitter.com/5FNfhPymkD