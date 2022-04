O Kρις Πολ είναι πλέον τέταρτος σε κλεψίματα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Είναι γνωστός για την ικανότητα του στα κλεψίματα ο Κρις Πολ από την πρώτη στιγμή που πάτησε τα παρκέ του ΝΒΑ. Όλα αυτά τα χρόνια η ικανότητα τον βοηθά να ανεβαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους της κατηγορίας.

Με το τρίτο κλέψιμο που έκανε στο ματς κόντρα στους Γκρίζλις, ανέβηκε στην τέταρτη θέση της ιστορίας και άφησε πίσω του έναν σπουδαίο αμυντικό, τον Γκάρι Πέιτον, γνωστό και ως «The Glove».

O CP3 βρίσκεται στα 2.446, ενώ κυνηγά τον τρίτο Μάικλ Τζόρνταν που έχει 2.514. Ο δεύτερος Τζέισον Κιντ έχει 2.684 και στην κορυφή συναντάμε τον απλησίαστο Τζον Στόκτον που πήρε 3.265 φορές το... πορτοφόλι των αντιπάλων του. O ηγέτης των Σανς είναι και τρίτος πασέρ ever με 10.949 κυνηγώντας τους Τζέισον Κιντ και Τζον Στόκτον. Όμως και εδώ ο θρύλος των Τζαζ είναι απλησίαστος με 15.806 τελικές πάσες.

With his 3rd steal of the game vs Memphis, Chris Paul has now passed Gary Payton for 4th on the all-time steals list pic.twitter.com/IE6ybEvGAb