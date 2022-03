Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρά τις τελευταίες πληροφορίες που τον έδειχναν να επιστρέφει για να σώσει... την παρτίδα για τους Λέικερς εγκατέλειψε την αποστολή επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες για αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Οι Λέικερς βρίσκονται σε ολοένα και πιο δεινή θέση με τη θέση τους στο τουρνουά των play-in να είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη, ενώ δέχονται με χαρά... το δώρο των Γκρίζλις που επικράτησαν των Σπερς και έστειλαν τους «λιμνάνθρωπους» ξανά στην δέκατη θέση.

Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έκαναν λόγο για επιστροφή στην δράση τόσο για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και τον Άντονι Ντέιβις που αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους, προκειμένου να σώσουν την κατάσταση στην τελική ευθεία.

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, φαίνεται αδύνατο, αφού ο ΛεΜπρόν Τζέιμς άφησε την αποστολή των Λέικερς και γύρισε στο Λος Άντζελες για να συνεχίσει την αποθεραπεία στον αστράγαλό του. Το διάστημα που θα λείψει δεν μπορεί να εκτιμηθεί, πάντως το σίγουρο είναι πως δεν θα βοηθήσει την ομάδα του απέναντι στους Τζαζ τα ξημερώματα της Παρασκευής (01/03).

LeBron James (left ankle sprain) is listed as out for Thursday’s game at Utah, and Anthony Davis (right mid-foot sprain) doubtful.



Wenyen Gabriel is questionable with a left ankle sprain.