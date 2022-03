Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν ένα νέο μέλος στο ρόστερ τους, τον Ματ Χόφμαν. Πραγματοποιώντας την ευχή του, μέσω του Make a Wish, τον έδωσαν συμβόλαιο μιας ημέρας, το οποίο θα του μείνει μία ζωή!

Μία ημέρα χαράς, μπορεί να μοιάζει με μία αιωνιότητα ευτυχίας. Οι Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησαν την ευχή στον Ματ Χόφμαν.

Να γίνει παίκτης της ομάδας, έστω και για μία ημέρα. Έστω και για ένα ματς.

Ο Χόφμαν, μέσω του ιδρύματος Make a Wish, είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, με τον general manager της ομάδας, Τζον Χορστ να βρίσκεται στην υπογραφή του συμβολαίου και να του λέει ότι αυτή η κίνηση θα του αλλάξει τη ζωή.

Ο Χόφμαν παρέλαβε τη δική του φανέλα με τον αριθμό 75 και ήταν στον πάγκο για το ματς του Μιλγουόκι με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

The @Bucks have signed @MakeAWish kid Matt to a contract before tonight’s game! pic.twitter.com/2euCFaMPU2