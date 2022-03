Έσβησε τη φωτιά ο Σποέλστρα για το επεισόδιο στο τάιμ άουτ: «Αναρωτιόμασταν που θα πάμε να φάμε μετά» (vid)

Ο Έρικ Σποέλστρα θέλησε να βάλει τέλος στα όσα συνέβησαν στο τάιμ άουτ των Μαϊάμι Χιτ, μιλώντας με χιούμορ για το επεισόδιο μεταξύ Μπάτλερ και Χάσλεμ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Χιτ-Ουόριορς και ενώ υπήρχε τάιμ άουτ, ακολούθησε ένας... κακός χαμός στον πάγκο του Μαϊάμι.

Οι Τζίμι Μπάτλερ και Γιουντόνις Χάσλεμ παραλίγο να πιαστούν στα χέρια προκαλώντας την οργή του Έρικ Σποέλστρα, ο οποίος τα έβαλε περισσότερο με τον γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας του με αποτέλεσμα να πετάξει με δύναμη στο παρκέ και το προπονητικό του πινακάκι.

Βέβαια μετά το τέλος θέλησε να σβήσει εντελώς τη φωτιά και αφού απάντησε με χιούμορ στη σχετική ερώτηση λέγοντας ότι «απλά όλοι αναρωτιόμασταν ποια είναι τα πλάνα της ομάδας για το δείπνο μετά το τέλος του αγώνα», εξήγησε: «Τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο και βλέπαμε ότι για δεύτερη σερί παιχνίδι μας κλωτσούσαν στον κ@@ο και δεν παίζαμε στο επίπεδο που θέλουμε. Και καθένας ήταν στεναχωρημένος από την εικόνα που δείχναμε...»

"We have a very competitive, gnarly group and we were getting our asses kicked..."



