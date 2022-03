Με τον Λεμπρόν Τζέιμς εκτός δράσης αναμένεται να παραταχθούν οι Λέικερς απέναντι στους Σίξερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/03) με τον «Βασιλιά» να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.

Μετά τις παραστάσεις που έκανε ο Λεμπρόν Τζέιμς οδηγώντας τους «λιμνάνθρωπους» σε σημαντικές νίκες για την τελική συμμετοχή στα play-in, οι Λέικερς θα αναγκαστούν να αγωνιστούν στην έδρα τους απέναντι στους Σίξερς χωρίς την βοήθειά του.

Το γόνατο του «Βασιλιά» φαίνεται πως... τον προδίδει για ακόμη μία φορά και γίνεται ξανά ο λόγος που δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι με την παρέα των Χάρντεν και Εμπίντ.

Η πληροφορία έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τον δημοσιογράφο του «The Athletic», Σαμς Τσαράνια, ο οποίος προχώρησε στην σχετική ανάρτηση.

Lakers say LeBron James (knee) is out tonight vs. 76ers.