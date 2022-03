O Tζέισον Τέιτουμ έχει... μεταμορφώσει τους Σέλτικς και με τις επιδόσεις του μπήκε στην εξίσωση με Μπερντ, ΜακΧέιλ και Πιρς.

Οι Σέλτικς πριν λίγους μήνες πάλευαν για να κρατηθούν σε τροχιά play-in τουρνουά. Όμως τον τελευταίο καιρό πετάνε στο παρκέ και πλέον διεκδικούν με πολύ καλές πιθανότητες το πλεονέκτημα έδρας στην Ανατολή.

Σε όλη αυτή τη... μεταμόρφωση μπροστάρης είναι ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος είχε 36 πόντους με 11/19 σουτ στην νίκη των Κελτών στην έδρα της Οκλαχόμα.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 25 ματς με 35+ πόντους, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο της ομάδας Πολ Πιρς και πλέον έχει τα περισσότερα τέτοια παιχνίδια για παίκτη 24 ετών ή νεότερο στην ιστορία του franchise.

O JT επιπλέον σκόραρε 30+ πόντους με 55% εντός πεδιάς στα 3 τελευταία παιχνίδια του. Οι άλλοι δύο παίκτες της Βοστώνης που του έχουν κάνει είναι οι σπουδαίοι Λάρι Μπερντ (5 φορές) και Κέβιν ΜακΧέιλ (το 1987).

Jayson Tatum has scored at least 30 points on 55% shooting in each of his last 3 games. The only other players to do that in Celtics history are Larry Bird (5x) and Kevin McHale (1987). pic.twitter.com/j2lm4zZpyF