Xωρίς τον ηγέτη Ντέιμιαν Λίλαρντ θα πορευτούν μέχρι το τέλος της σεζόν οι Μπλέιζερς.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς στις αρχές Γενάρη ειχε δηλώσει πως ίσως να μην ξαναπαίξει μέχρι το τέλος της σεζόν, λέγοντας: «Αν παίξουμε για ένα draft pick, δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση να μην παίξω. Δεν θα παίξω αν είναι να κυνηγήσουμε draft pick. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Μια εβδομάδα πριν έκανα την επέμβαση. Θα επανεξεταστώ στις επόμενες 6-8 εβδομάδες και θα συζητήσουμε μετά. Δεν βιάζομαι. Πρώτος στόχος μου είναι να πάρω πρωτάθλημα. Πρέπει να βρεθώ στην καλύτερη κατάσταση για να τα καταφέρω»

Και σήμερα ήρθε η επιβεβαίωση για την απουσία του Ντέιμιαν Λίλαρντ και στο υπόλοιπο της σεζόν. Παρόλο που ο σταρ του Πόρτλαντ έχει παρουσιάσει πρόοδο στην αποθεραπεία μετά την εγχείριση του και δείχνει σε καλή κατάσταση στα workouts, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του μέχρι να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος.

Φέτος ο Λίλαρντ έχει 24 πόντους, 7.1 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 19.6 στην αξιολόγηση και οι Μπλέιζερς μόνο με θαύμα θα μπουν στο play in τουρνουά.

Damian Lillard will miss the remainder of the season, sources tell @ShamsCharania.



However, sources said Lillard is making tremendous progress in his recovery from abdominal surgery and has looked strong in workouts.



