Ο Στεφ Κάρι προκάλεσε συναγερμό σε ολόκληρο τον οργανισμό των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τον τραυματισμό του στο πόδι, μετά από μία διεκδίκηση με τον Μάρκους Σμαρτ. Ο Στιβ Κερ τα... έβαλε με τον γκαρντ των Σέλτικς.

Οι «Big-3» των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς άντεξαν να παίξουν μόλις ένα ματς. Απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς (ήττα με 110-88) ο Ντρέιμοντ Γκριν έμεινε εκτός και ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε!

Για πόσο διάστημα θα μείνει εκτός; Αυτό είναι ακόμη άγνωστο και θα το καθαρίσει οι εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί. Ο Κάρι, στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, διεκδίκησε μία μπάλα με τον Μάρκους Σμαρτ, με τον τελευταίο να φαίνεται να χτυπάει ή να πλακώνει το πόδι του Κάρι.

Μόλις ο γκαρντ των Ουόριορς σηκώθηκε και επιχείρησε να τρέξει, πόνεσε και σταμάτησε. Πήγε απευθείας στα αποδυτήρια και δεν γύρισε στο ματς.

Λίγο αργότερα, ο Στιβ Κερ φάνηκε να διαμαρτύρεται με έντονο ύφος στον Σμαρτ για τον υπερβάλλοντα ζήλο που έδειξε για μία κατοχή στην αρχή του αγώνα.

The interaction between Marcus Smart and Steve Kerr after Steph Curry was headed for the locker room. pic.twitter.com/y0NbQ20Upp