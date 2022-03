Με... buzzer beater του Γκλεν Ρόμπινσον η τελευταία νίκη των Μπακς στη Γιούτα το 2001 (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να «σπάσει» την... στοιχειωμένη κατάρα των Μπακς, οι οποίοι είχαν να νικήσουν μέσα στην Γιούτα από τον Οκτώβριο του 2001 χάρη σ' ένα buzzer beater τρίποντο του Γκλεν Ρόμπινσον στην εκπνοή της παράτασης!

Όπως φάνηκε ήταν (πάρα) πολλές οι 20 σερί ήττες των Μπακς στο Σολτ Λέικ Σίτι τα τελευταία 21 χρόνια. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τους συμπαίκτες του ήθελαν να βάλουν τέλος στην αρνητική παράδοση που είχε δημιουργηθεί και να... πανηγυρίσει και εκείνος την πρώτη εκτός έδρας νίκη της καριέρας του με αντίπαλο την Τζαζ.

Για να βρούμε την τελευταία νίκη των «Ελαφιών» στο -τότε- «Delta Center» θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στις 30 Οκτωβρίου 2001! Οι Μπακς είχαν νικήσει για τελευταία φορά την Γιούτα με 112-109 στην παράταση και αυτό χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Γκλεν Ρόμπινσον! Μάλιστα ήταν η πρεμιέρα της σεζόν 2001-2002.

Ο «Big Dog» όχι μόνο είχε σημειώσει το νικητήριο καλάθι αλλά είχε τελειώσει το παιχνίδι με 28 πόντους έχοντας 10/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 5/6 βολές. Βέβαια πρώτος σκόρερ σ' εκείνο το παιχνίδι ήταν ο Ρέι Άλεν με 32 πόντους και 4/9 τρίποντα, ενώ είχαν ακολουθήσει οι Σαμ Κασέλ (25π., 11ασ., 5κλ.), Άντονι Μέισον (11π.), Τιμ Τόμας (8π.), Τζέισον Κάφεϊ (7π.), Ραφέρ Άλστον (6π.) και Μάικλ Ρεντ (2π.) Τότε ο Γιάννης ήταν μόλις επτά ετών!

Στην Τζαζ αποτελούσαν ακόμη μέλη τους οι Καρλ Μαλόουν (15π.), Τζον Στόκτον (18π., 14ασ.), Τζον Σταρκς (20π.), Μπράιον Ράσελ (11π.), Ντόνιελ Μάρσαλ (12π.), Αντρέι Κιριλένκο (6π.) ενώ στο ρόστερ υπήρχαν παίκτες που είχαν περάσει και από τα ελληνικά παρκέ όπως ο Κουίνσι Λιούις και ο Τζον Αμίτσι.

Δείτε πώς είχαν φύγει οι Μπακς με τη νίκη το 2001

The last time we won in Utah. 👀 pic.twitter.com/cxlWpoqn8b