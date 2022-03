Στα ματς του ΝΒΑ αναζητούν το κατάλληλο σόου που θα καθηλώσει τον κόσμο στις θέσεις του, είτε στο γήπεδο, είτε στον καναπέ. Αυτό στο Φίνιξ είχε προοπτικές, αλλά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό.

Ένας αγώνας με κουτάβια. Πόσο στραβά μπορεί να πάει; Αρκετά! Στο ημίχρονο του αγώνα των Φίνιξ Σανς με τους Λος Άντζελες Λέικερς διοργανώθηκε ένας αγώνας για κουτάβια.

Η σκέψη ήταν απλή: Το κάθε κουτάβι θα έχει το δικό του διάδρομο και όποιο κουταβάκι φτάσει πρώτο στο τέλος κερδίζει, μαζί και ο (ή η) ιδιοκτήτης του.

Μόνο που η... κούρσα εξελίχθηκε σε φιάσκο. Τα μικρά σκυλιά έκαναν ό,τι ήθελαν, ήθελαν να παίξουν μεταξύ τους, ενώ ακόμη και οι μαζορέτες των Σανς που επιστρατεύθηκαν δεν ήταν δυνατό να τα παρακινήσουν να ακολουθήσουν τους κανόνες.

Το φινάλε του βίντεο κάνει ένα κουτάβι που σαγηνεύεται απ' τον φακό.

The Suns had a puppy dog race during halftime



It got a little messy to say the least 😂 pic.twitter.com/De1nQr5uRV