Oι Νετς προβληματίζουν με την απόδοση τους και δεν δικαιολογούν τον τίτλο του φαβορί που έχουν από την αρχή της σεζόν.

Ούτε τους Σέλτικς κατάφεραν να νικήσουν οι Νετς, οι οποίοι μπαίνουν σε περιπέτειες για την είσοδο στο play in τουρνουά. Πριν τραυματιστεί ο Ντουράντ, το Μπρούκλιν ήταν πρώτο στην Ανατολή, ενώ πλέον είναι ένατο.

Οι Νετς είναι εκ των φαβορί των στοιχηματικών για να κερδίσουν την Ανατολή, αλλά έχουν ρεκόρ 32-33. Καμιά ομάδα με αρνητικό ρεκόρ στα πρώτα 65 ματς της σεζόν δεν κατέκτησε τίτλο. Επίσης μετρούν 17 ήττες στα 20 τελευταία ματς. Καμιά ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ με 3-17 ή χειρότερο ρεκόρ στα διάστημα 20 ματς, δεν κατάφερε να φτάσει τελικούς.

Το Μπρούκλιν πρέπει να συνέλθει γρήγορα και να παίξει καλύτερο μπάσκετ, αν θέλει να ξεφύγει από την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση την οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Πέρυσι ηττήθηκαν στους ημιτελικούς Ανατολής από τους Μπακς στο Game 7.

The Nets are one of the betting favs to win the East BUT:



32-33 record; no team has been under .500 through 65+ games of a season and won the Finals



Lost 17 of their last 20 games; no team in NBA history has gone 3-17 or worse over a 20-game span and reached the Finals pic.twitter.com/DiDRWkW5bI