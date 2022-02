Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο και ήρθε στο All Star Game για να κάνει ένα... χρυσό follow κάρφωμα που μπήκε άξια στα highlights της αναμέτρησης των Celebrities.

Πάνε μερικοί μόνο μήνες από τότε που ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και κρατώντας αγκαλιά τον γύψο που φορούσε πριν από αυτό.

Τώρα, ως celebrity που αγαπάει το μπάσκετ, έλαβε μέρος στο αντίστοιχο Challenge του All Star Game και πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό κάρφωμα προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού. Ο... συμπαίκτης του στην ομάδα με προπονητή τον Ντομινίκ Ουίλκινς αστόχησε στην προσπάθειά του και εκείνος βρήκε το σωστό πάτημα για το τρομερό follow κάρφωμα που μερικοί NBA ers θα ζήλευαν.

Βέβαια, για την ιστορία, η ομάδα του Ουόλτον κέρδισε τελικά τον αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Gianmarco Tamberi is a 2020 Olympic High Jump Gold Medalist & showed off his BOUNCE with this put-back dunk in the NBA Celebrity Game!



😳🐰 pic.twitter.com/lAMmgzfUvY