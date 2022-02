O πρώην NBAer Κένιον Μάρτιν αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κυριαρχεί για άλλη μια σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος καθάρισε και τους Πέισερς με τρελή 50άρα είναι για άλλη μια φορά στην κουβέντα για MVP, έχοντας πάρει το βραβείο το 2019 και το 2020. Ο Κένιον Μάρτιν, πρώην NBAer που πέρασε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στους Νετς, εκθείασε τον Greek Freak στο Basketball News και τον σύγκρινε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Ο Γιάννης είναι ο νέος ΛεΜπρόν. Μπορεί να μπει στην κουβέντα για MVP κάθε σεζόν. Και ο μοναδικός λόγος που δεν παίρνει συνέχεια το βραβείο, είναι πως κάποιος άλλος κάνει τη σεζόν της ζωής του», ανέφερε αρχικά.

Για τους Μπακς είπε: «Φαβορί στην Ανατολή οι Μπακς, αλλά και οι Νετς έχουν την ευκαιρία αν στρώσουν. Αν έπρεπε να διαλέξω, θα έλεγα Μιλγουόκι. Έχουν αποδείξει την αξια τους και βελτιώθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Ο Γιάννης είναι καλύτερος από πέρυσι που κυριάρχησε και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και τώρα πρόσθεσαν Ιμπάκα. Μπορούν και άμυνα να παίξουν. Το Μπρούκλιν πρέπει να αποκτήσει χημεία. Μπεν, Σεθ, Ντράμοντ και ο Ντουράντ ακόμα εκτός. Έχουν δρόμο ακόμα», ανέφερε

🗣️ Former NBA player Kenyon Martin compared prime Giannis to LeBron and believes that he will be in MVP conversation every season! 💪



Giannis won back-to-back MVPs in 2019 and 2020.



Can he grab the MVP trophy once more this season?#giannis #lebronjames #milwaukeebucks pic.twitter.com/fPXTOLYD5k