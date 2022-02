Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε «όργια» στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο «STAPLES Center» μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μιλγουόκι Μπακς.

Ασταμάτητος ήταν ο Έλληνας σούπερ σταρ στο πρώτο μισό του αγώνα με τους Λέικερς στο Λος Άντζελες!

Για την ακρίβεια δεν... έχασε σουτ καθώς στα 17 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ μέτρησε 23 πόντους με 6/6 δίποντα και 2/2 τρίποντα!

Μπορεί να μην ήταν το ίδιο αποτελεσματικός από τη γραμμή των βολών (5/9) ωστόσο «γέμισε» τη στατιστική του με 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες ενώ ήταν και αλάνθαστος!

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη στο πρώτο ημίχρονο

🗣 Look out below!! pic.twitter.com/pPzwrBvnld

And that's how you start a game. pic.twitter.com/glAhKRRrai