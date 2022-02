Ο Καρμέλο Άντονι απέφυγε μία σοβαρή ζημιά και η κατάστασή του, για να επιστρέψει στα ματς των Λος Άντζελες Λέικερς, κρίνεται μέρα με τη μέρα.

O Καρμέλο Άντονι αποχώρησε τραυματίας στην ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς απ' τους Κλίπερς. Οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν δεν έδειξαν σοβαρή ζημιά, με την κατάστασή του να κρίνεται μέρα με τη μέρα και την επιστροφή του να είναι σύντομη.

Ο Άντονι έχει αγωνιστεί σε 50 αγώνες των Λέικερς τη φετινή σεζόν (έχει χάσει 3 ματς) και μετράει 13.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Την ίδια στιγμή, οι πρωταθλητές του 2020 δεν υπολογίζουν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος λόγω τραυματισμού στο γόνατο, έχει χάσει τα τελευταία πέντε ματς των Λέικερς, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για την επιστροφή του.

There’s optimism that Carmelo Anthony’s right hamstring strain isn’t serious and he’s expected to be day-to-day on a return to the Lakers lineup.@wojespn | #LakeShow pic.twitter.com/VTgUAHBCzY