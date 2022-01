H παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο αποψινό ματς κόντρα στους Σίξερς (02:30) είναι αμφίβολη.

Οι Λέικερς κοντράρονται με τους Σίξερς στη Φιλαδέλφεια (02:30) σε μια πολύ δύσκολη αποστολή, αφού η παρέα του Εμπίντ παρουσιάζεται ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα.

Οι λιμνάνθρωποι ίσως χρειαστεί να παίξουν χωρίς τον καλύτερο τους παίκτη και τον ηγέτη τους απόψε. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Φέτος ο Βασιλιάς πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 29.1 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 6.3 ασίστ και 1.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο, αλλά οι Λέικερς βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης με ρεκόρ 24-24.

LeBron James is questionable for tonight’s game in Philadelphia with left knee soreness, the Lakers announce