Ένα άγαλμα με τον Κόμπι Μπράιαντ να κρατάει την κόρη του, Τζιάνα στέκει πλέον στο σημείο που συνετρίβη το μοιραίο ελικόπτερο που τους στοίχησε τη ζωή πριν από δυο χρόνια.

Ο Κόμπι Μπράιαντ προδόθηκε πριν από δυο χρόνια από το ελικόπτερο και την έλλειψη φόβου που τον έκανε να μπει σε αυτό, το καταραμένο Sikorsky S-76, ώστε να παίξει η 13χρονη κόρη του, Τζιάνα και η ομάδα που κοούτσαρε σε ένα τουρνουά μπάσκετ.

Το κενό που άφησε ο τεράστιος Κόμπι, πέντε φορές πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Λέικερς (2000-02, 2009-10), δις «χρυσός» ολυμπιονίκης (2008, 2012) και κάτοχος ενός Όσκαρ το 2018 για το γράμμα του «Dear Basketball», ως καλύτερη ταινία μικρού μήκους είναι δυσαναπλήρωτο και το πένθος για την απουσία του ήταν καθολικό.

Το legacy που άφησε ο Black Mamba είναι τεράστιο κι ένα άγαλμα βάρους περίπου 90 κιλών του Κόμπι και της Τζιάνα στέκει πλέον στο σημείο που συνετρίβη το μοιραίο ελικόπτερο και τους στέρησε τη ζωή μαζί με τους Τζον Αλτομπέλι, Κέρι Αλτομπέλι, Αλίσα Αλτομπέλι, Κριστίνα Μάουζερ, Σάρα Τσέστερ, Πέιτον Τσέστερ, Άρα Ζομπαγιάν.

Τα ονόματά τους βρίσκονται χαραγμένα στη βάση του αγάλματος που παρουσιάζει τον Κόμπι με τη φανέλα με το 24 δίπλα στην Τζιάνα που κρατάει μια μπάλα μπάσκετ…

Διαβάστε εδώ το μεγάλο αφιέρωμα του Gazzetta για τον Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή πριν από δυο χρόνια

