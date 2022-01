To No.1 του draft μπήκε στην... εξίσωση με τους τεράστιους Μάικλ Τζόρνταν και Άλεν Άιβερσον.

Οι Πίστονς μπορεί να μην τα κατάφεραν απέναντι στους Νάγκετς, αλλά ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν απολαυστικός. Το Νο.1 του draft έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα και απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Είχε 34 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 6 τρίποντα.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τρίτος rookie των τελευταίων 30 σεζόν που ηγείται της ομάδας του σε και στις έξι κατηγορίες σε ένα ματς. Οι άλλοι δύο είναι τεράστια ονόματα της λίγκας. Ο GOAT Μάικλ Τζόρνταν στις 19 Γενάρη του 1985 και ο αξεπέραστος Άλεν Άιβερσον στις 23 Νοέμβρη του 1996. Σίγουρα ο σταρ των Πίστονς θα πρέπει να νιώθει περήφανος που μπήκε στην εξίσωση μαζί με αυτούς τους θρύλους.

