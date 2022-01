Η Λίγκα τιμώρησε την ομάδα της Νέας Υόρκης με το ποσό των 25.000 δολαρίων, επειδή δεν παραχώρησε τον Ραντλ στην συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τους Πέλικανς.

Οι Νικς αδυνατούν να βρουν ρυθμό ακόμη και στο Madison Square Garden και οι Πέλικανς απέδρασαν με το διπλό από τη Νέα Υόρκη, νικώντας με 102-91. Η απογοήτευση ήταν σαφής στο στρατόπεδο των γηπεδούχων, οι οποίοι υπέπεσαν σε... λάθη που θα τους κοστίσουν κάτι παραπάνω.

Συγκεκριμένα, η ομάδα δεν έκανε τον Τζούλιους Ρανλτ διαθέσιμο στους δημοσιογράφους για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, κάτι που δεν μπορούσε να περάσει ατιμώρητο για τη Λίγκα. Το ΝΒΑ, λοιπόν, επέβαλε πρόστιμο 25.000 δολαρίων προκειμένου να δώσει το δικό της... μήνυμα στους Νεοϋορκέζους, αφού παραβίασαν τους κανόνες του πρωταθλήματος σχετικά με την πρόσβαση στα ΜΜΕ.

The New York Knicks organization has been fined $25,000 for violating league rules governing media access by refusing to make Julius Randle available after last night's game vs. Pelicans.